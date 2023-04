Polo Industrial de Manaus registra faturamento recorde de R$ 13 bilhões em janeiro

Redação AM POST

O Polo Industrial de Manaus (PIM) registrou faturamento recorde de R$ 13,07 bilhões em janeiro. O resultado é 7,47% superior ao atingido em janeiro de 2022 (R$ 12,16 bilhões). Em dólar, o faturamento do PIM no primeiro mês de 2023 foi de US$ 2.56 bilhões, representando crescimento de 12,91% em comparação com igual mês de 2022.

As exportações do PIM totalizaram US$ 47.83 milhões em janeiro, indicando aumento de 30,77% ante igual mês do ano passado (US$ 36.57 milhões). Já a mão de obra do PIM registrou, em janeiro, 106.710 trabalhadores empregados, entre efetivos, terceirizados e temporários. Desde outubro de 2020 – ou em 28 meses consecutivos -, a quantidade de mão de obra do parque fabril de Manaus supera 100 mil vagas diretas.

Segundo o superintendente interino da Zona Franca de Manaus (ZFM), Marcelo Pereira, começar o ano com recorde de faturamento inspira otimismo quanto ao desempenho global do PIM no restante de 2023.

“Os dados mostram que o Polo Industrial de Manaus começou o ano de forma aquecida e em boas condições de seguir uma trajetória ascendente nos próximos meses. Tivemos um forte desempenho dos segmentos mais representativos do PIM, como Eletroeletrônico, Bens de Informática e Duas Rodas, e itens como televisores e motocicletas puxando o crescimento de produção e faturamento”, analisou Pereira.