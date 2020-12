Preço de itens da cesta natalina pode variar até 84% em Manaus

Redação AM POST

Pesquisa da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CDC/Aleam) constatou uma variação de até 84,05% no preço de itens da cesta natalina em Manaus. O levantamento foi realizado no período de 3 a 5 de dezembro em dez supermercados localizados nas zonas norte e leste da capital amazonense.

Para efeito de registro, a pesquisa de preços de cestas e aves natalinas considerou todos os produtos listados, independentemente de marca ou valor.

A partir dos dados coletados pela CDC/Aleam, foram constatadas variações significativas de preço dos produtos natalinos, entre os quais o do Chester (Perdigão) e o da Ave Supreme (Sadia), cuja diferença de valor chegou a 84,05% e 64,87%, respectivamente, entre os estabelecimentos pesquisados.

Conforme a pesquisa, o quilo do Chester pode ser adquirido por R$ 12,98 (o mais barato) até R$ 31,21 (o mais caro), enquanto que o da Ave Supreme varia de R$ 14,49 a R$ 23,89.

Entre as carnes suínas, o pernil com osso chegou a apresentar diferença de 40,65% no preço do quilo comercializado, variando de R$ 29,90 a R$ 27,99. Já o pernil desossado, a diferença registrada foi de 23,55%, sendo R$ 31 o mais barato e R$ 38,30 o mais caro.

Já o preço do tradicional peru de Natal apresentou uma variação em torno de 20,53%, ficando em torno de R$ 20,98 a R$ 25,89, o quilo, dependendo da marca.

De acordo com o presidente da CDC/Aleam, deputado estadual João Luiz (Republicanos), a pesquisa foi realizada com o intuito de subsidiar os consumidores amazonenses no período natalino.

“Ao percorrer dez estabelecimentos de Manaus, nosso objetivo foi fornecer aos consumidores informações que possam ajudar a orientar as compras nesse período de festas e confraternizações”, justificou João Luiz.

Cestas natalinas

Em relação ao preço das cestas natalinas, o item foi encontrado em apenas dois estabelecimentos pesquisados, mas em diversas configurações, tamanhos e formatos. Neste caso, não foi possível estabelecer um parâmetro comum para aferir preço médio ou diferença de valor para cada versão apresentada. No entanto, a CDC/Aleam categorizou as cestas natalinas em duas categorias, básica e premium. Os preços constatados para cada versão variaram de acordo com a quantidade, qualidade e itens que compõem cada cesta, sendo a básica, com 19 itens, R$ 49,90 e a Premium, com 24 itens, R$ 89,10.

* Com informações da assessoria de imprensa