Preço do café moído registra primeira queda após 18 meses de alta

Apesar da queda em julho, valor do produto acumula aumento de mais de 70% nos últimos 12 meses, revela IBGE.

Por Fernanda Pereira

12/08/2025 às 12:32

o consumo excessivo de cafeína

Foto: Internet

Notícias de Economia – O preço do café moído apresentou queda de 1,01% em julho, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados nesta terça-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa é a primeira redução registrada no valor do produto desde dezembro de 2023, interrompendo uma sequência de 18 aumentos consecutivos.

Mesmo com o recuo no último mês, o preço do café acumula alta expressiva de 41,46% no ano e de 70,51% nos últimos 12 meses até julho. O pico de valorização foi atingido em fevereiro de 2025, quando o produto teve alta mensal de 10,77%, período marcado por problemas na safra do grão.

Leia mais: EUA podem isentar café e cacau de tarifaço, mas exigem abertura de mercado para soja

A desaceleração dos preços começou a partir de março, acompanhando a colheita mais intensa entre junho e julho, o que contribuiu para a queda registrada no último mês. Desde dezembro de 2023, o café moído vinha sofrendo aumentos mensais que chegaram a superar 8% no início deste ano.

No cenário geral da inflação, o IPCA de julho subiu 0,26%, influenciado principalmente pela alta de 3,04% na energia elétrica residencial, que permanece com a bandeira tarifária vermelha no patamar 1. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação oficial do país está em 5,23%, acima do teto da meta estabelecida pelo governo, que é de 4,5%.

A redução no preço do café traz um alívio pontual para os consumidores, mas o impacto da forte alta acumulada ainda pesa no bolso dos brasileiros que não abrem mão do tradicional “cafezinho” diário.

