Prefeitura de Parintins anuncia aumento salarial de mais de 15% para servidores municipais efetivos

Em reunião nesta terça-feira (29) na Prefeitura de Parintins, o prefeito de Parintins, Bi Garcia (União Brasil), o vereador Telo Pinto (PSDB) e o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais Efetivos, Wanderlei Linhares, encaminharam o aumento salarial de mais 15% e retroativo ao mês de janeiro de 2022.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, a atualização salarial é resultado de estudo econômico, incentivo ao aquecimento da economia e valorização do servidor. “Alinhamos que na sexta-feira (01) o município deve anunciar o aumento do funcionalismo municipal e com isso a gente cumpre com todas as categorias e vamos trabalhar para melhorar cada vez mais a questão salarial dos nossos funcionários”, disse o prefeito.

O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais Efetivos, Wanderlei Linhares, explica como será executado o aumento. “O reajuste terá mais de 15%, com atualização salarial, e o retroativo será parcelado em três vezes, um total que ultrapassa R$1.500,00, dependendo do cargo. Para nós é uma conquista, sempre teve bom diálogo com o município e todas as reivindicações com o prefeito Bi foram aceitas e hoje nós chegamos a mais essa conquista”, frisou.

No mês de fevereiro, Bi Garcia anunciou aumento salarial de 33,24% aos professores da rede municipal de educação. O reajuste comtemplou mais de 1.200 professores.