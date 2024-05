Presidente da Petrobras diz que exploração da Foz do AM pode ser a mais cara da história

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, revelou durante a Offshore Technology Conference (OTC) que a exploração do poço FZM-59, na Foz do Amazonas, poderá ser a mais custosa da história da empresa, mesmo antes de ser perfurado. Os investimentos estimados para a operação na bacia da Foz do Rio Amazonas alcançam valores exorbitantes, demonstrando o compromisso da Petrobras em conduzir o projeto com excelência e segurança.

De acordo com fontes ligadas ao Ministério de Minas e Energia, a estatal já investiu pelo menos R$ 500 milhões em operações de perfuração de poços na região. No entanto, a obtenção da licença ambiental pelo Ibama continua sendo um obstáculo para o avanço do projeto. O Ibama rejeitou o pedido de licenciamento para a perfuração do FZM-59 em maio de 2023, e a Petrobras aguarda a análise de um recurso submetido ao órgão ambiental.

Jean Paul Prates enfatizou a importância do diálogo e do respeito mútuo na relação com o Ibama e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O presidente da Petrobras destacou que a empresa está comprometida em seguir todos os requisitos e normas ambientais necessárias para a exploração na Margem Equatorial, assegurando que a segurança e a proteção do meio ambiente são prioridades.

A estratégia da Petrobras, segundo Prates, é evitar o confronto e promover um diálogo construtivo com as autoridades ambientais. Ele ressaltou que a segurança da exploração na Foz do Amazonas é uma prioridade máxima, evidenciada pelo fato de haver mais estrutura de segurança nessa região do que em toda a bacia de Campos.

Sobre as críticas à exploração na Foz do Amazonas, Prates argumentou que mais de 40 poços já foram perfurados na região desde os anos 80 e 90, sem causar danos significativos. Ele rejeitou o uso da expressão “Foz do Amazonas” para descrever a nova fronteira exploratória de petróleo, destacando o compromisso da Petrobras com a responsabilidade ambiental e a segurança operacional.

