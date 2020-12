Procon-AM aponta variação de até 256% em preços de itens da ceia de Natal

Redação AM POST

Um levantamento do Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) constatou variação de até 256,65% nos produtos da ceia de Natal. A pesquisa foi realizada em 11 supermercados de Manaus, entre os dias 1º e 11 de dezembro.

A equipe do Procon-AM levou em consideração 93 produtos, divididos em dez categorias (azeites, batata-palha, bombons, carnes congeladas, conservas, farofas, frutas em calda, leite condensado/creme de leite, panetones/chocotones e vinhos/espumantes).

O produto com maior variação foi o pernil desossado temperado (congelado) da marca Sadia, com preços de R$ 19,90 a R$ 69,90. Outro item com grande diferença foi o chocolate Alpino, com menor preço a R$ 5,25, e maior a R$ 17,99, o que sinaliza variação de 242,67%.

A pesquisa apontou, ainda, que dez itens não tiveram mudança de preço.

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, lembra que o órgão não tem competência legal para determinar valores de produtos. Com isso, a pesquisa de preços tem caráter informativo.

“A variação de preço foi algo que chamou atenção. Determinados produtos chegam a ultrapassar 150%, 200%. Fizemos a pesquisa e vamos compartilhar em nossas redes sociais e site para que a população possa buscar sua cesta natalina com um preço que caiba no orçamento”, afirma o titular do órgão.

A lista com os produtos e os respectivos valores pode ser acessada no site do Procon ou diretamente no link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CtRdbwHbxe9QlPcn9caCI68g1Yr_qQB5NahDXV7jjXQ/edit?usp=sharing/.

* Com informações da assessoria de imprensa