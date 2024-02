Produção da Petrobras cresce 2% no 4º trimestre de 2023

A Petrobras anunciou hoje (8) os resultados operacionais do quarto trimestre de 2023, revelando um crescimento sólido em sua produção média de óleo, líquido de gás natural (LGN) e gás natural. A empresa atingiu a marca de 2,94 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), representando um aumento de 2% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Destaca-se ainda que a produção própria de óleo no pré-sal registrou um volume de 1,937 milhões de boed, um incremento de 3,5% em relação ao período anterior.

Esse desempenho positivo foi impulsionado pelos ramp-ups das plataformas P-71, no campo de Itapu, FPSO Almirante Barroso, no campo de Búzios, e dos FPSOs Anna Nery e Anita Garibaldi, nos campos de Marlim e Voador, além da entrada de quatro novos poços de projetos complementares nas Bacias de Campos e Santos.

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, expressou satisfação com os resultados: “O quarto trimestre de 2023 consolidou os bons resultados que alcançamos ao longo do ano. Estamos extremamente orgulhosos dos recordes alcançados em diversas áreas da companhia, do E&P ao Refino, coroando todo o esforço do nosso time”.

No quarto trimestre, a Petrobras também registrou outros recordes, incluindo a produção total de 4,05 milhões de boed por dia, superando o recorde anterior de 3,98 milhões de boed, e a produção própria no pré-sal, que considera também o gás natural, atingindo 2,33 milhões de boed (o recorde anterior era de 2,25 milhões de boed). Além disso, o Índice de Utilização do Gás Associado (IUGA) atingiu 98%.

No balanço anual, a Petrobras reportou um aumento na produção total de óleo e gás natural em 3,7% em relação a 2022, atingindo 2,782 milhões de boed. A companhia também registrou um recorde anual na produção operada, com média de 3,87 milhões de boed, representando um aumento de 6,2% em relação ao ano anterior.

Os resultados também demonstram avanços no refino, com um aumento de quatro pontos percentuais no Fator de Utilização Total (FUT) do parque de refino, alcançando 92% em 2023. A Petrobras ampliou a participação de diesel, gasolina e QAV em dois pontos percentuais, representando 68% da produção total. A produção total de derivados foi de 1,772 milhões de barris por dia (bpd) em 2023, um aumento de 2% em relação a 2022.

No que diz respeito ao compromisso ambiental, a Petrobras registrou os melhores resultados das refinarias em Intensidade Energética e Intensidade de Emissão de Gases do Efeito Estufa, demonstrando uma redução de 3% em relação a 2022 e reforçando o compromisso da empresa em reduzir a intensidade de carbono de suas operações.