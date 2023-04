Receita Federal paga lote residual de ‘malha fina’ do Imposto de Renda

Redação AM POST

A Receita Federal paga, na sexta-feira, 28, o lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) referente ao mês de abril. Serão contemplados 290.934 contribuintes e o valor total é de R$ 344 milhões, dos quais R$ 155,12 milhões para pessoas que têm prioridade legal (como idosos, pessoas com algum tipo de deficiência ou contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério).

O pagamento da restituição será feito diretamente na conta bancária informada na declaração do IR. Os lotes residuais são daqueles contribuintes que caíram na malha fina, mas depois regularizaram as pendências, ou os que entregaram a declaração de anos anteriores com atraso.

O valor da restituição é atualizado de acordo com a taxa Selic acumulada a partir do mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, mais 1% no mês do depósito. Ao todo, o depósito será feito com correção de 11,66%.

O contribuinte pode fazer consultas pelo site da Receita, clicando em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. Também é possível consultar o aplicativo da Receita.

O cidadão deve informar o seu CPF e a data de nascimento, além de selecionar o ano da declaração.

Caso o crédito não seja realizado (se a conta estiver inativa, por exemplo), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.