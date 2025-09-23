A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Economia

Receita libera consulta ao quinto lote de restituição do IRPF 2025

Ao todo 387 mil contribuintes recebem R$ 1,035 bilhão.

23/09/2025 às 13:15

Ver resumo

(Foto: Divulgação)

Notícias de Economia – A Receita Federal disponibiliza para consulta, a partir das 10h desta terça-feira (23), o quinto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025.

PUBLICIDADE

Esse lote contempla restituições transmitidas fora do prazo e com pendências solucionadas pelos contribuintes, além de restituições residuais de exercícios anteriores.

Ao todo, 387.277 contribuintes vão receber R$ 1.035.303.774. Os pagamentos foram distribuídos da seguinte forma:

PUBLICIDADE

234.920 contribuintes que usaram declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via PIX;
66.637 contribuintes entre 60 e 79 anos;
46.222 restituições destinadas a contribuintes não prioritários;
16.926 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;
15.604 contribuintes idosos acima de 80 anos; e
6.968 restituições para contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave.

Como consultar

A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

PUBLICIDADE

O pagamento ser feito ao longo do dia 30 de setembro, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

PUBLICIDADE

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessando o menu “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no campo “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Leia mais: Saiba a verdade sobre o rumor de que a Receita Federal vai fiscalizar adultos que moram com os pais

Agência Brasil

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Amazonas

TCE-AM multa ex-prefeito de Manaquiri por falhas em contratos e obras

A presidente do TCE-AM, conselheira Yara Lins, confirmou que a próxima sessão do Pleno será realizada no dia 30 de setembro.

há 7 minutos

Polícia

Professor suspeito de estupro de menina de 12 anos pode ter novas vítimas no Amazonas

Silvio da Silva Matos é investigado pela polícia após denúncias de abuso em comunidade rural.

há 16 minutos

Mundo

Eduardo Bolsonaro minimiza encontro de Lula com Trump: “Ir ao Salão Oval não é vitória”

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também elogiou a postura de Trump durante discurso na ONU.

há 22 minutos

Brasil

Influenciador Gabriel Spalone é alvo de operação por desvio de R$ 146 milhões via Pix

Empresário é investigado por transferências fraudulentas realizadas por meio de fintechs.

há 45 minutos

Manaus

Agenda das Feiras de Produtos Regionais em Manaus nesta semana

A iniciativa fortalece a economia local, além de promover uma conexão direta entre os produtores e os consumidores.

há 47 minutos