Receita paga 4º lote de restituição do Imposto de Renda nesta sexta-feira

Notícias de Economia – A Receita Federal iniciou nesta sexta-feira (29) o pagamento do quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, referente ao ano-calendário de 2024. Ao todo, 1.884.035 contribuintes serão contemplados, totalizando R$ 2,9 bilhões em créditos.

Desse valor, cerca de R$ 454 milhões foram destinados a contribuintes com prioridade legal:

13.515 idosos acima de 80 anos; 72.434 pessoas entre 60 e 79 anos; 7.821 contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave; 22.841 cuja principal fonte de renda é o magistério; 312.915 que usaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix.

Foram contemplados ainda mais de 1,45 milhão de contribuintes não prioritários.

O calendário de restituições segue até setembro, quando será liberado o quinto e último lote.

Como consultar

O contribuinte pode verificar se tem valores a receber no site da Receita Federal, acessando a seção Meu Imposto de Renda > Consultar a Restituição. A consulta também está disponível no aplicativo do órgão para tablets e smartphones.

O depósito é feito diretamente na conta bancária informada na declaração ou por chave Pix. Caso o crédito não seja realizado, os valores ficam disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil, com reagendamento possível pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento da instituição.