Retaliação comercial aos EUA pode custar R$ 667 bilhões ao Brasil, alerta Fiemg

Notícias de Economia – A intensificação da guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos pode provocar danos severos à economia brasileira, segundo estimativa da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). Se a escalada se confirmar, o país poderá perder até 6% do seu Produto Interno Bruto (PIB) – o equivalente a R$ 667 bilhões – e cerca de 5 milhões de empregos no prazo de cinco a dez anos.

O alerta surge após o anúncio do tarifaço pelo governo de Donald Trump, previsto para entrar em vigor em 1º de agosto. A medida impõe pesadas taxas sobre produtos brasileiros e foi justificada por Washington como uma resposta “recíproca” a supostas barreiras comerciais brasileiras.

PUBLICIDADE

Especialistas, no entanto, enxergam a decisão como politicamente motivada. Divergências sobre o tratamento do Supremo Tribunal Federal (STF) ao ex-presidente Jair Bolsonaro e os debates em torno da regulação das redes sociais no Brasil estariam alimentando tensões diplomáticas entre os dois países, com reflexos diretos no comércio exterior.

Leia mais: STF suspende Cúpula do Judiciário dos Brics para evitar crise com governo dos EUA

Diante do impasse, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenta evitar retaliações imediatas e aposta na via diplomática. “O Ministério das Relações Exteriores precisará ser muito hábil para negociar e, quem sabe, suspender essa tarifa antes de 1.º de agosto”, avalia o jurista Ives Gandra da Silva Martins, professor emérito da Universidade Mackenzie.

PUBLICIDADE

O momento é considerado o mais delicado em décadas no cenário comercial brasileiro. Um confronto direto com os EUA, maior economia do mundo, pode comprometer investimentos, exportações e o próprio crescimento do país nos próximos anos.