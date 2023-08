Saiba quem são os fundos de investimento que mandam nas maiores empresas do planeta

BlackRock e Vanguard Group são os dois maiores fundos de investimento do mundo com mais de U$$15 trilhões em ativos sob gestão. As gestoras de fundos são feitas do dinheiro de dezenas de milhões de clientes. Elas possuem ações das empresas mais poderosas do mundo, eles são os maiores acionistas do Google, Apple, Facebook, Amazonas e Microsoft.

O stake da Vanguard na Apple vale US$ 175 bilhões (três Petrobras inteiras). Na Microsoft, US$ 150 bilhões. E ela ainda tem participações equivalentes nas outras três empresas que formam o top 5 do S&P 500 – Amazon, Alphabet (Google) e Tesla. Além dessas, ainda possui 8,7% da ExxonMobil, principal petroleira dos EUA, entre outras participações mastodônticas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A BlackRock, que também é “dona” de boa parte das maiores empresas do mundo. São US$ 10 trilhões em assets under management. Entre as maiores participações da BlackRock no Brasil também há uma fatia de 5% da Natura e outra de 5% do Assaí.

As duas possuem absolutamente tudo desde empresas farmacêuticas, transportes, bancos e mídia. Sempre que você faz algo você torna a BlackRock e Vanguard mais ricas. Pequenas coisas como assistir Netflix, entrar no Instagram, comprar um Iphone tornam essas empresas mais poderosas.

O mais assustador é que quando você torna a Vanguard mais rica você também torna a BlackRock mais poderosa porque as duas empresas são os maiores acionistas uma da outra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*

*Com informações do VC/SA