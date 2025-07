Tarifa de Trump pode cortar até R$ 175 bilhões do PIB brasileiro, alerta estudo

Notícias de Economia – A imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos, anunciada pelo presidente Donald Trump, pode gerar perdas severas para a economia nacional, caso entre em vigor no dia 1º de agosto. Um estudo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) estima uma retração de até R$ 175 bilhões no Produto Interno Bruto (PIB) do país no longo prazo, além da eliminação de cerca de 1,3 milhão de postos de trabalho.

Em Minas Gerais, o prejuízo previsto chega a R$ 21,5 bilhões no período de cinco a dez anos. O relatório também aponta que, se o Brasil optar por retaliar a medida com tarifa equivalente sobre importações americanas, a situação pode piorar. Nesse cenário, o PIB pode recuar R$ 259 bilhões, afetando quase 2 milhões de empregos e reduzindo a arrecadação de impostos em mais de R$ 7 bilhões.

Em nota, a Fiemg defendeu que o governo federal adote uma postura “firme, mas diplomática” para tentar evitar o início da tarifa, ressaltando a importância dos EUA como segundo maior destino das exportações brasileiras, atrás apenas da China. Em 2024, os embarques ao país somaram cerca de US$ 40,4 bilhões, o equivalente a 1,8% do PIB nacional, com destaque para produtos como combustíveis minerais, ferro, aço, aeronaves e café.

Para o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, a guerra comercial pode ser prejudicial para os dois lados. “Responder com a mesma moeda pode gerar efeitos inflacionários. As economias são complementares, e os dois países têm muito a perder com a escalada”, afirmou.