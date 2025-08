Tarifas dos EUA ameaçam economia brasileira com prejuízo de até R$ 110 bilhões

Notícias de Economia – Um estudo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) revelou que o novo pacote tarifário dos Estados Unidos, com alíquota de até 50% sobre produtos importados, pode provocar perdas significativas à economia brasileira. Mesmo com isenções concedidas a alguns setores, o impacto estimado no Produto Interno Bruto (PIB) é de R$ 25,8 bilhões em curto prazo. Já no longo prazo, a perda pode atingir R$ 110 bilhões.

PUBLICIDADE

A medida, que entrou em vigor nesta quarta-feira (6/8), foi implementada pelo governo Donald Trump e afeta diretamente a pauta exportadora do Brasil. Segundo a Fiemg, cerca de 55% das exportações brasileiras aos EUA continuam sendo taxadas — o equivalente a aproximadamente US$ 22 bilhões, com destaque para produtos como café, carne bovina, ferro, aço e bens manufaturados.

Leia mais: Trump optou por “passo menor” ao não cortar Brasil do sistema financeiro, diz assessor

PUBLICIDADE

Em 2024, o Brasil exportou cerca de US$ 40,4 bilhões para os Estados Unidos, representando 1,8% do PIB nacional. Os setores mais afetados são siderurgia, fabricação de calçados, produtos de madeira, máquinas e equipamentos mecânicos. Na agropecuária, o maior impacto está na cadeia da carne bovina, que ficou fora da lista de isenções e responde por uma parcela relevante das vendas externas do país.

Além da retração econômica, o estudo projeta uma queda de R$ 2,74 bilhões na renda das famílias brasileiras nos próximos dois anos, além da eliminação de 146 mil postos de trabalho — formais e informais.

A resposta do governo brasileiro ainda está em construção. Enquanto isso, entidades do setor produtivo e autoridades estaduais pressionam por um plano emergencial para mitigar os efeitos do tarifaço.