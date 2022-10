Temporada de cruzeiros de 2022/2023 será a maior dos últimos anos

Agência Brasil

A temporada de cruzeiros 2022/2023 vai ser a primeira desde a chegada da pandemia e deverá ser a maior dos últimos dez anos aqui no país. A estimativa é da Clia Brasil, que é a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos.

Continua depois da Publicidade

A entidade projeta para os próximos seis meses uma oferta de 780 mil leitos para turistas nas embarcações de cabotagem — uma alta de 47% em comparação com a última temporada, em 2019/2020. Nessa modalidade de cruzeiro, os navios fazem rotas pelos portos brasileiros, além do Uruguai e da Argentina.

O presidente da Clia Brasil, Marco Ferraz, conta que para esta temporada, estão previstos um total de 184 roteiros em 17 destinos.

Já os cruzeiros internacionais de longa distância começaram neste domingo, com a chegada do navio National Geographic Explorer, das Bahamas, no terminal de Fortaleza, no Ceará. A temporada já conta com a confirmação de outras 11 operações, com a expectativa de receber mais de 25 mil turistas estrangeiros.

Continua depois da Publicidade

E quem deseja aproveitar a temporada de cruzeiros, tanto de cabotagem quanto de longa distância, deve ficar atento às novas medidas adotadas pela Anvisa, como explica Marco Ferraz.

Dentro dos cruzeiros, o uso de máscaras é recomendado, mas não é obrigatório. Os passeios em terra estão ocorrendo normalmente, com desembarque em todos os destinos.