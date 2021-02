UEA lança edital de auxílio emergencial para alunos em situação de vulnerabilidade

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) lançou, nesta quarta-feira (03/02), o edital para o Auxílio Socioeconômico Emergencial para alunos que se encontram, atualmente, em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A iniciativa visa contemplar 300 alunos da instituição em todo o estado, incluindo indígenas e Pessoas Com Deficiência (PCD), que terão direito a quantia de R$400 no período de três meses.

O edital completo foi publicado no Diário Oficial do Estado, no final da tarde desta quarta, e estará disponível no portal da UEA (www.uea.edu.br), podendo ser acessado na categoria Seleção e Concursos/Assuntos Comunitários. Todo o processo de cadastramento, avaliação e validação será feito de forma online, avaliados por uma comissão simplificada.

“No momento difícil como este que estamos vivendo, de provação coletiva, é muito importante a universidade colocar o seu olhar sobre as desigualdades e, sobretudo, sobre as nossas vulnerabilidades. Então esse é o cenário, essa é a preocupação hoje prioritária da Universidade do Estado do Amazonas. Reduzir as assimetrias e que nós possamos, juntas e juntos, vencer todas essas adversidades e possamos vencer essa pandemia”, destacou o reitor da universidade, Cleinaldo Costa.

O benefício é voltado aos estudantes regularmente matriculados, em cursos de graduação e pós-graduação Stricto Sensu da UEA, que comprovem vulnerabilidade socioeconômica, agravada por situações emergenciais, inesperadas e momentâneas, as quais coloquem em risco a permanência e a conclusão do curso. Serão destinadas 100 bolsas para a capital, 100 bolsas para o interior, 50 bolsas para indígenas e 50 bolsas para PCDs, válidas para os meses de março, abril e maio.

“Por que de três meses? Porque nós iremos enfrentar um período difícil até maio, mas a partir de maio haverá o edital anual da universidade para vulnerabilidade. Então estas alunas e alunos estarão amparados por meio deste edital, pelos próximos três meses, até que o edital anual possa ser publicado”, enfatiza o reitor.

Todos os candidatos do Auxílio Socioeconômico Emergencial da UEA deverão comprovar renda familiar bruta mensal, per capita, de até um salário mínimo e meio, e estarem regularmente matriculados em, pelo menos, uma disciplina no período letivo 2020/2. Vale destacar que o benefício será concedido, preferencialmente, aos alunos que não recebem nenhum tipo de bolsa ou auxílio estudantil.

Mais informações sobre o benefício podem ser obtidas pelo contato (92) 3214-5772, ou pela página oficial da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX/UEA), no Instagram (@proexuea).

