Vale-gás começa a ser pago nesta sexta-feira; veja calendário

O pagamento do Auxílio Gás, que é feito bimestralmente, será retomado a partir desta sexta-feira (17). Neste ano, os pagamentos são feitos nos meses pares, junto com as parcelas do Auxílio Brasil – que se baseiam no final de número de inscrição social (NIS).

O valor a ser pago é de R$ 53. O valor corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Em junho, serão 5,68 milhões de famílias contempladas, a partir de um repasse de R$ 301,2 milhões via Ministério da Cidadania. Em abril, o benefício foi de R$ 51.

Na divisão por regiões, a Nordeste é a que mais terá beneficiários do Auxílio Gás em junho. São 2,7 milhões de famílias, a partir de um repasse de R$ 146 milhões. Na sequência aparecem as regiões Sudeste (1,8 milhão de contemplados), Norte (545 mil), Sul (356 mil) e Centro-Oeste (178 mil).

O benefício foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em novembro do ano passado para ajudar famílias de baixa renda a comprar o botijão de gás de 13 kg.

Veja o calendário de pagamento do Auxílio-Gás no mês de junho:

17 de junho – Auxílio-Gás com final 1;

20 de junho – Auxílio-Gás com final 2;

21 de junho – Auxílio-Gás com final 3;

22 de junho – Auxílio-Gás com final 4;

23 de junho – Auxílio-Gás com final 5;

24 de junho – Auxílio-Gás com final 6;

27 de junho – Auxílio-Gás com final 7;

28 de junho – Auxílio-Gás com final 8;

29 de junho – Auxílio-Gás com final 9;

30 de junho – Auxílio-Gás com final 0.