Veja a lista de carros populares que vão ficar mais baratos após redução de até 10,96% no preço dos veículos

O governo federal anunciou em maio medidas para baratear os carros populares e incentivar a indústria nacional. Os descontos em tributos como IPI e PIS/Cofins trarão reduções entre 1,5% e 10,96% no valor final do veículo. A medida será válida apenas para carros abaixo de R$ 120 mil e terá tempo limitado.

A variação da baixa no preço será feita seguindo três critérios que serão o preço, a eficiência energética e o nível de nacionalização das peças. Tendo por base essa faixa de desconto, sem contar ainda outras medidas que devem ser anunciadas, como vendas direto da fábrica, os dois carros mais baratos do Brasil hoje sairiam por até R$ 61.545,98 e não mais os R$ 68.990.

Veja a lista dos modelos de carros populares mais baratos:

Fiat Mobi

Hoje: R$ 68.990

Como deve ficar: de R$ 67.955,15 a R$ 61.428,70 O Fiat Mobi, ao lado do Renault Kwid, é o carro mais barato à venda hoje. Sua versão inicial é a Like e já vem com ar-condicionado, direção hidráulica e vidros das portas dianteiras e travas elétricos. Itens que seriam opcionais nos populares de até alguns anos atrás. O motor é o antigo 1.0 de quatro cilindros com 74 cv.

Renault Kwid

Hoje: R$ 68.990

Como deve ficar: de R$ 67.955,15 a R$ 61.428,70 O Kwid também já é bem equipado na versão de entrada Zen com praticamente os mesmos equipamentos do Mobi, mas adicionando rádio com Bluetooth e airbags laterais, além do sistema Start/Stop que desliga o motor em paradas rápidas. O motor tem três cilindros e 71 cv.

Citroën C3

Hoje: R$ 72.990

Como deve ficar: de R$ 71.895,15 a R$ 64.990,30 A versão mais barata do C3 é a Live equipada com motor 1.0 de 75 cv. Tem também ar-condicionado, direção elétrica, vidros dianteiros e travas elétricos, mas não vem com rádio e abre mão do limpador do vidro traseiro na versão inicial.

Fiat Argo

Hoje: R$ 79.790

Como deve ficar: de R$ 78.593,15 a R$ 71.045,02 A versão inicial do Argo não tem nem nome, mas o pacote de equipamentos dela não se diferencia muito de outros carros do segmento. O motor é o mesmo 1.0 de três cilindros e 75 cv que está no Citroën C3.

Renault Stepway

Hoje: R$ 79.990

Como deve ficar: de R$ 78.790,15 a R$ 71.223,10 Versão derradeira do Sandero, a aventureira Stepway segue em linha com um bom pacote de equipamentos que inclui quatro airbags, central multimídia, faróis de neblina e banco do motorista e volante com ajustes de altura. O motor é o 1.0 de 82 cv.

Volkswagen Polo Track

Hoje: R$ 81.370

Como deve ficar: de R$ 80.149,45 a R$ 72.451,85 O sucessor do Gol tem uma lista enxuta de equipamentos, onde se destacam os quatro airbags de série. Rádio com Bluetooth ou central multimídia devem ser comprados à parte. O motor é o 1.0 aspirado de até 84 cv.

Hyundai HB20

Hoje: R$ 82.290

Como deve ficar: de R$ 81.055,65 a R$ 73.271,02 O compacto se destaca por ser o mais barato a ter seis airbags e piloto automático e limitador de velocidade de série. Tem ainda rádio com Bluetooth e comandos de som no volante. Com três cilindros, o motor 1.0 rende até 80 cv.

Chevrolet Onix

Hoje: R$ 84.390,00

Como deve ficar: de R$ 83.124,15 a R$ 75.140,86 Um dos carros mais vendidos do país hoje, o Onix tem motor 1.0 aspirado de até 80 cv e câmbio manual de seis marchas. A versão inicial, sem nome, tem seis airbags, rádio com Bluetooth com comandos no volante e assistente de frenagem de emergência.

Volkswagen Polo

Hoje: R$ 86.390

Como deve ficar: de R$ 85.094,15 a R$ 76.921,66 Separado do Polo Track, a versão inicial do Polo, a MPI, traz o mesmo motor 1.0 de 84 cv, mas adiciona alguns equipamentos e detalhes tanto no visual quanto no acabamento interno. Entre os destaques, o Polo traz central multimídia com comandos no volante.

Renault Logan

Hoje: R$ 89.560

Como deve ficar: de R$ 88.216,60 a R$ 79.744,22 O Logan, apesar de já estar em fim de linha e com vendas em baixa, ainda é uma opção para quem procura um sedã espaçoso, barato e com bom porta-malas. São 510 litros para bagagens. Vem com motor 1.0 de 82 cv, quatro airbags de série, mas central multimídia é opcional.

