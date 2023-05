Vereador Marcelo Serafim diz que mudança na política de preços da Petrobras trará enormes benefícios à população

Após o anúncio da mudança na política de preços da Petrobrás e a reação positiva do mercado, o vereador Marcelo Serafim (PSB) também viu de forma satisfatória a alteração. Antes, a companhia adotava o PPI (Preço de paridade internacional) o que fazia com que o combustível no Brasil, mesmo sendo produzido localmente com custos mais baixos, chegasse às bombas com preços internacionais o que pressionava toda a cadeia de custos do Brasil.

Para Marcelo Serafim, a nova política de preços só traz benefícios para a população: “Isso é extremamente positivo para o país. A redução da gasolina e do diesel em torno de 12% e do gás de cozinha em torno de 20% abre espaço para queda dos juros, aumento do crescimento econômico e consequentemente aumento da arrecadação em Manaus e no Amazonas. De quebra, essa queda do diesel reduz o custo do transporte coletivo o que fará com que o subsídio na tarifa seja menor, sobrando mais dinheiro para investimentos em nossa cidade”, reforçou o vereador.

A decisão de alterar a política de preços da Petrobrás é considerada uma vitória para o governo do presidente Lula e marca mudança significativa na gestão da estatal que, desde 2016, praticava o sistema de Preço de Paridade Internacional, amplamente criticado pela atual gestão federal.

Redação AM POST*