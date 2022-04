Vídeos: Paraquedistas fazem pousos de emergência em cima de fios de energia durante chuva em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Três paraquedista, ainda não identificados, tiveram que fazer um pouso de emergência. Um deles caiu em fios de energia na tarde desta sexta-feira (15), durante o temporal no bairro Compensa, na zona oeste.

Com a força do vento, ele acabou sendo levado para outra direção, entre o bairro da Compensa e a Vila da Prata, ao invés do local de pouso programado. O paraquedas do homem ficou preso aos fios, mas apesar do susto, ele não sofreu ferimentos graves.

Veja os vídeos:

Paraquedista faz pouso de emergência durante temporal em Manaus pic.twitter.com/MyLDeX2tjL
— AM POST (@portalampost) April 15, 2022

Paraquedista pousa em fios elétricos durante temporal em Manaus pic.twitter.com/aA7d0Lhpb4
— AM POST (@portalampost) April 15, 2022