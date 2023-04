Volume do setor de serviços no Amazonas cresceu 8,4% em comparação a 2022

Redação AM POST

Dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 14, mostram que o volume do setor de serviços no Amazonas cresceu 8,4% no mês de janeiro de 2023 em relação ao mesmo mês de 2022.

Na passagem de dezembro para janeiro, o volume do setor de serviços aumentou 0,5%, no Estado, a segunda alta seguida no Estado. No Brasil, no entanto, o setor de serviços teve queda de 3,1%, na passagem de dezembro para janeiro, mas, ainda assim, o índice de janeiro foi 6,1% superior, na comparação com janeiro do ano passado. No acumulado de 12 meses, houve alta de 8,0%, no país.

Em janeiro, frente a dezembro, 10 unidades da federação obtiveram alta no setor de serviços, sendo que o Amazonas aparece em 10º do ranking, com 0,5% de alta. Os piores desempenhos foram observados no Tocantins (-8,2%), Distrito Federal (-7,2%) e Rio de Janeiro (-5,5%); e os melhores, no Piauí (13,3%), Rondônia (7,6%) e Espírito Santo (3,9%).