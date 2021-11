Wilson Lima retoma semana de entregas do cartão Auxílio Estadual

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Nesta segunda-feira (29/11), o governador do Amazonas, Wilson Lima, retoma a entrega dos cartões do Auxílio Estadual permanente. Desta vez, iniciando por municípios das calhas do Baixo e Médio Amazonas. Em Manaus, o Governo do Estado inicia um novo sistema de entrega na quarta-feira (1º/12), com a busca ativa dos beneficiários que ainda não fizeram a retirada do cartão.

Somente nesta segunda-feira, serão seis municípios contemplados com o início das entregas. Nas cidades de Barreirinha, São Sebastião do Uatumã, Nhamundá, Boa Vista do Ramos, Urucará e Urucurituba, o Governo do Amazonas prevê a entrega de mais de 9,5 mil cartões.

Em Coari, após decisão judicial, o Governo do Estado retomará a entrega dos cartões do Auxílio Estadual e de cestas básicas a famílias nesta terça-feira (30/11).

Até o próximo sábado (04/11), as equipes do Governo do Estado também passarão pelos municípios de Manacapuru, Novo Airão, Apuí, Manicoré, Humaitá, Autazes e Careiro Castanho. Em outros municípios, o cronograma de entregas segue até o dia 15 de dezembro.

Manaus – Na capital, após a entrega de mais de 140 mil cartões, o governador Wilson Lima anunciou o início de um novo sistema de entrega de cartões na capital.

A partir da quarta-feira (1º/12), a distribuição dos remanescentes ficará concentrada do Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola, que fica no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

“Fizemos a convocação dessas pessoas, algumas não compareceram. Tem algumas que não têm acesso à internet, que não têm um computador, não têm um celular. Tem gente que está acamada ou que tem outras dificuldades e, por um motivo ou por outro, não conseguiu acessar essa informação, ou mudou de cidade”, disse Wilson Lima, ao detalhar que o Governo vai começar um trabalho de busca ativa de quem ainda não recebeu o benefício em Manaus.

O atendimento no CECF Padre Pedro Vignola, a partir da quarta-feira, será das 8h às 16h e se estenderá até o dia 10 de dezembro, quando a coordenação do programa espera ter atendido todas as 158.251 famílias que têm direito ao benefício em Manaus. No interior, serão beneficiadas 141.749 famílias.

* Com informações da assessoria de imprensa