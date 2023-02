Yahoo demitirá 20% de seus funcionários

Redação AM POST

O Yahoo demitirá mais de 20% de sua força de trabalho até o final de 2023, eliminando 1.000 postos de trabalho ainda nesta semana, informou a empresa em comunicado nesta quinta-feira (9).

Empresa de private equity Apollo Global Management adquiriu 90% do Yahoo da Verizon em setembro de 2021. A empresa tinha cerca de 10.000 funcionários na época, segundo dados do PitchBook.

Segundo a Axios, mais de 1.600 trabalhadores perderiam seus empregos nos últimos cortes, sugerindo que o número atual de funcionários da empresa está próximo de 8.000 funcionários.

As demissões fazem parte de um esforço mais amplo da empresa para simplificar as operações na unidade de publicidade do Yahoo. A estratégia do segmento Yahoo for Business “lutou para cumprir nossos altos padrões em toda a pilha”, de acordo com um porta-voz do Yahoo.

“Dado o novo foco do novo grupo de publicidade do Yahoo, reduziremos a força de trabalho da antiga divisão do Yahoo for Business em quase 50% até o final de 2023”, disse um porta-voz do Yahoo ao canal norte-americano CNBC.

O Yahoo disse que a empresa mudaria seus esforços para sua parceria de 30 anos com a Taboola, uma empresa de publicidade digital, para atender aos serviços de anúncios.

“Essas decisões nunca são fáceis, mas acreditamos que essas mudanças irão simplificar e fortalecer nosso negócio de publicidade a longo prazo, ao mesmo tempo em que permitem que o Yahoo ofereça mais valor aos nossos clientes e parceiros”, disse o porta-voz do Yahoo.