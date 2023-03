Yamaha anuncia investimentos de R$ 520 milhões em fábrica de Manaus

Redação AM POST*

A Yamaha do Brasil anunciou nesta quarta-feira, 22, que vai investir R$ 520 milhões no País até 2025. Aproximadamente 80% desse valor será direcionado para a redução das emissões de carbono e na otimização e na ampliação da capacidade produtiva da fábrica da empresa em Manaus (AM).

Outra parte do investimento será destinada à mudança da sede do grupo (conforme anunciado no fim do ano passado), que vai deixar Guarulhos, cidade na qual esteve durante 52 anos, para a capital paulista.

Com sua nova sede administrativa, localizada no bairro Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo, a empresa terá uma estrutura mais moderna e dinâmica, adaptada ao sistema de trabalho híbrido e promovendo agilidade e inovação para a marca seguir com seu crescimento sustentável.

O centro logístico e a área de desenvolvimento de produtos seguirão para o município de Jandira, na Grande São Paulo, com acesso rápido ao recebimento e embarque de materiais para a fábrica de Manaus, aprimorando a distribuição de peças e acessórios à rede de concessionárias.

“Os últimos anos foram complexos, por um lado gerando a necessidade de rápida adaptação a novos desafios e incertezas, mas por outro abrindo novas tendências no consumo e na forma como trabalhamos”, declarou Osamu Kobayashi, presidente do grupo Grupo Yamaha do Brasil.

“Apesar das dificuldades, o mercado brasileiro de motocicletas segue crescendo de forma sustentada. Os investimentos que serão realizados pela Yamaha refletem nossa confiança no mercado e no País”, completou o executivo.

Com suas operações diretas, o Grupo Yamaha do Brasil emprega aproximadamente 10 mil pessoas, sendo 4,5 mil funcionários e mais de 5,5 mil colaboradores da rede de concessionárias e de pontos de venda em todo o território nacional.