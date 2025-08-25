A verdade sobre a direita no Amazonas

Notícias de Manaus – O cenário político da direita no Amazonas tem sido marcado por disputas internas que vêm gerando ruídos e dificultando o fortalecimento do grupo no estado. No centro dessa crise, o ex-superintendente da Suframa, Coronel Menezes, tem protagonizado uma série de ataques direcionados ao ex-ministro e atual presidente estadual do Partido Liberal (PL) no Amazonas, Alfredo Nascimento.

A relação entre os dois, que já foi cordial, degringolou nos últimos anos. Menezes, que tenta se consolidar como uma das principais vozes da direita amazonense, tem utilizado entrevistas, redes sociais e eventos políticos para criticar abertamente a liderança de Alfredo Nascimento, acusando-o de não representar os interesses da base conservadora no estado.

A situação ganhou ainda mais tensão quando o deputado federal Alberto Neto, presidente do PL em Manaus, solicitou a expulsão de Coronel Menezes da sigla e conseguiu. O pedido foi encaminhado à direção nacional e, segundo fontes ligadas ao partido, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria acatado a decisão, aumentando ainda mais a divisão interna.

Neste ano, Menezes tentou se reaproximar do ex-presidente Bolsonaro, mas não obteve sucesso. Fontes em Brasília informaram que Bolsonaro foi categórico: “Menezes é carta fora do baralho!”.

Procurado por nossa redação, Alfredo Nascimento preferiu não comentar diretamente sobre os ataques e sobre o pedido de expulsão, justificando-se:

“Tenho processos contra ele que correm na Justiça. Diante disso, prefiro não comentar.”