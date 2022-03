André Zogahib e Kátia Couceiro dividem-se para ampliar o diálogo com a comunidade acadêmica

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Com o término da campanha eleitoral na Universidade do Estado do Amazonas (UEA) se aproximando, os candidatos a reitor, Prof. Dr. André Zogahib e a candidata à vice-reitora, Prof. Dª Kátia Couceiro, aceleram o ritmo, intensificando as reuniões em Manaus e em municípios no interior, assim como participação em encontros virtuais para apresentar as propostas direcionadas para discentes, docentes e técnicos administrativos.

Nesta quarta-feira (16), o professor André Zogahib participou de rodadas de discussão com servidores e alunos do Centro de Estudos Superiores de Tefé, município localizado a 520 quilômetros de Manaus.

“Estes espaços, que têm sido abertos, nos permitem reforçar nossos ideais e propostas. Temos destacado que a infraestrutura nas unidades do interior precisam ser melhoradas a partir da destinação de recursos que permitam a execução integral das obras. Chegou o momento de ter um olhar igualitário sobre estas demandas. Por isso, nosso lema é Gestão, Participação e Respeito. Não temos cidadãos de segunda classe no interior. Temos professores, técnicos e alunos que possuem grande potencial, só precisa da atenção necessária”, afirmou André Zogahib.

A candidata à vice-reitora, professora Kátia Couceiro, participou de reuniões presenciais, visitas aos setores da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA) em Manaus, de encontros virtuais com alunos do curso de Educação Física do núcleo de São Sebastião do Uatumã e com servidores do núcleo de Carauari. Ela também recebeu o apoio do mascote da Associação Atlética Acadêmica, constituída por Kátia Couceiro para apoiar o esporte e o lazer dos discentes.

Um servidor administrativo questionou a lentidão dos processos internos que tratam da concessão de benefícios para técnicos.

“Aqui em nosso núcleo todos os funcionários têm pelo menos uma especialização, mas não estamos recebendo por isso. O processo é muito burocrático. Enquanto para os professores esse recurso vem saindo em lote, para os técnicos é expedido um de cada vez”, relatou com desânimo.

Kátia Couceiro defendeu a necessidade de fazer uma gestão com transparência e respeito aos interesses coletivos.

“A solução para essas demandas perpassa por uma boa gestão, pois não é só saber como vai gastar, mas como administrar a universidade que deve ser para todos. Sobre os tramites dos processos, precisamos dar celeridade e ser transparentes com a comunidade acadêmica. Neste sentido, uma das nossas propostas é lançar um aplicativo de celular para que alunos, professores e técnicos tenham pleno conhecimento sobre os seus processos dentro da universidade”, afirmou.

O período de campanha eleitoral para a Reitoria da UEA termina no próximo domingo (20). A eleição será no dia 23 de março, de 9h às 20h, em todas as unidades da capital e do interior. Os eleitores deverão apresentar documento oficial de identificação com foto e CPF para exercer o direito de votar.

