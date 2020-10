Bolsa Universidade encerra prazo para inscrições na terça-feira

O Programa Bolsa Universidade, da Prefeitura de Manaus, encerrará o prazo para inscrições na terça-feira (13). Neste ano 38.211 vagas foram disponibilizadas, com bolsas integrais ou parciais, de 75% ou 50%, referente a todo o período de graduação.

As inscrições gratuitas, abertas desde 30 de setembro, só podem ser feitas pela internet, por meio do site: bolsa.manaus.am.gov.br.

A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) mantém o sistema aberto até as 23h59 de terça, para cadastro e preenchimento do questionário com as informações referente ao curso, turno e instituição escolhidos.

Do total de vagas, 5% são voltadas às pessoas com deficiência, e 2% para pessoas com idade igual ou superior aos 60 anos. São candidatos aptos a concorrer aqueles sem diploma de nível superior e que atenderem aos seguintes requisitos:

– Maior de idade, brasileiro, nato ou naturalizado;

– Renda familiar de até 1,5 salário mínimo;

– Não participar de nenhum programa de incentivo de bolsa do governo federal;

– Residente em Manaus;

– Regularmente matriculado ou passível à matrícula em uma das instituições de ensino superior parceiras do programa;

– Com ensino médio completo ou finalista (concluir até 31 de dezembro deste ano).

Para a edição 2021, o Bolsa Universidade firmou parceria com 15 instituições de ensino superior: Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa), Centro Universitário Fametro, Centro Universitário do Norte (Uninorte), Centro Universitário Luterano de Manaus (Ulbra), Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Faculdade Boas Novas (FBN), Faculdade Martha Falcão Whyden, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Faculdade Santa Teresa, Fucapi, Instituto Amazônia de Ensino Superior (Iaes), Instituto de Ensino Superior Materdei, Universidade Estácio de Sá e Universidade Nilton Lins.

Próximos processos

Para o Bolsa Pós-Graduação, os interessados poderão se candidatar no período de 14 a 23 de outubro. O processo seletivo abre 14.284 vagas em cursos de especialização, em 178 áreas do conhecimento.

As inscrições para os cursos de língua estrangeira, ofertados pelo Bolsa Idiomas, terão início no dia 26 de outubro e seguem até 4 de novembro. A edição do programa conta com 29.557 bolsas de estudos, para sete idiomas: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e mandarim.

Os benefícios concedidos pelos três programas são para ingresso em instituições de ensino particulares estabelecidas em Manaus. Do total das vagas disponíveis, oferecidas em cada instituição, 5% deverão ser destinadas às pessoas com deficiência.