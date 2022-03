Candidatos à Reitoria da UEA da Chapa 19 estão otimistas e creem na vitória

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Os candidatos à Reitoria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) pela Chapa 19 votaram nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. André Zogahib, candidato a reitor, estava com a vice, Kátia Couceiro, no momento de votação.

Continua depois da Publicidade

Em seguida, a professora Kátia seguiu para a Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA/UEA), onde passará todo o período da votação, até às 20h de hoje. “Trabalhamos muito junto à comunidade acadêmica. A UEA é capital e interior e vai ser assim em nossa gestão, se Deus quiser”, diz Kátia.

Já o Prof. Dr. André Zogahib acompanhará o pleito da Escola Normal Superior (ENS/UEA), na avenida Darcy Vargas. “Minhas expectativas são as melhores possíveis. Fizemos uma excelente trajetória, limpa. Com a ajuda de todos fizemos um projeto coletivo, que nasceu da universidade, das escolas. E vamos concretizar esse trabalho com a nossa vitória”, afirma, animado, o candidato a reitor.

* Com informações da assessoria de imprensa