CESAR School e Hana Electronics promovem projeto de capacitação profissional em IOT na cidade de Manaus

Redação AM POST

A CESAR School, escola de inovação do CESAR (https://www.cesar.school/) – centro de inovação que forma pessoas e impulsiona organizações há mais de duas décadas -, tem participado ativamente na implementação de um polo digital em Manaus com uma linha de pesquisa e desenvolvimento de projetos IoT (Internet das coisas). E em uma parceria com a Hana Electronics (https://www.hanaelectronics.com.br/index.html), que desenvolve e fabrica soluções inovadoras e de alta tecnologia em semicondutores, voltadas à indústria eletrônica.

Continua depois da Publicidade

O objetivo é fomentar uma capacitação profissional gratuita, para aperfeiçoamento e desenvolvimento de recursos humanos da área de Engenharia de Hardware, com foco no Desenvolvimento de Hardware e Firmware IoT – formação nova no mercado.

Essa capacitação tem como público-alvo os alunos de universidades da Amazônia Ocidental, engenheiros, técnicos ou qualquer pessoa que tenha interesse em atuar na área de hardware e de firmware para IoT. Os cursos serão online, com a primeira edição em julho e possuem 30 vagas por turma – inicialmente, serão formadas duas turmas para cada curso, totalizando 120 vagas. O objetivo é que essa mão de obra capacitada seja utilizada para aumentar o nível técnico do ecossistema de tecnologia de hardware e firmware IoT na região da Amazônia Ocidental como um todo.

O “apagão” na área de TI reforça a necessidade de se ter cada vez mais profissionais capacitados para atuarem em setores específicos da tecnologia em todo o Brasil. E é o que essa parceria busca: trazer benefícios para os participantes e empresas locais, proporcionando um cenário de recursos humanos de alta capacidade técnica, além de fomentar a criação de produtos de IoT inovadores localmente.

Continua depois da Publicidade

A cooperação entre CESAR School e Hana Electronics terá efeito a longo prazo na cidade e trará oportunidade a outros profissionais que poderão acompanhar de perto a construção e os efeitos do curso. Cerca de 80% do time para tocar o projeto a longo prazo está sendo contratado localmente. “Queremos contribuir para suprir o gap do mercado de tecnologia com a capacitação e formação de novos profissionais para que tenhamos cada vez mais profissionais capacitados disponíveis no ecossistema”, explica Wallison Coutinho, Gerente de Negócios no CESAR.

E a atualização em IoT vai gerar mão de obra em IOT que vai alimentar o ecossistema de inovação de Manaus, incluindo projetos da própria Hana Electronics e contratações e desenvolvimento de projetos do CESAR em pontos turísticos locais. O CESAR tem planos para transformar uma das principais praças de Manaus como o centro da cidade inteligente e conectada.

Continua depois da Publicidade

“Estamos muito honrados em iniciar nossas atividades de P&D em Manaus com um projeto de formação. Estamos comprometidos com a inovação local na área de Internet das Coisas e os talentos são imprescindíveis para que isto aconteça” finaliza Edelweis Garcez Ritt – Diretora de Relações Institucionais & Parcerias Estratégicas da Hana Electronics.

As inscrições para a capacitação profissional em “Desenvolvimento de Hardware IoT” e “Desenvolvimento Firmware IoT” seguem até o dia 26 de junho, através do link: https://bit.ly/curso_cesar_hana.

Continua depois da Publicidade

Sobre o CESAR:

O CESAR é um centro de inovação que há 26 anos forma pessoas e impulsiona organizações, potencializando suas estratégias digitais. Por meio de um time diverso e multidisciplinar de mais de mil colaboradores, desenvolve soluções com qualidade e impacto para os negócios, articulando talentos e conhecimento nos ecossistemas onde está inserido. Atua ao longo de todo o ciclo de inovação, desenvolvendo soluções que apoiam organizações em qualquer nível de maturidade digital que se encontre.

A organização faz parte do Porto Digital – parque que agrega no Recife mais de 300 empresas dos segmentos de Tecnologia da Informação e Comunicação e Economia Criativa. O CESAR também possui regionais em Sorocaba, Curitiba e Manaus, atuação em São Paulo e Rio de Janeiro, e administra a CESAR School, escola de inovação criada com a finalidade de capacitar profissionais para as novas demandas de um mercado cada vez mais disruptivo. Além disso, o CESAR também atua na aceleração de novos negócios.

Sobre a Hana Electronics:

A Hana Electronics é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento e fabricação de soluções inovadoras e de alta tecnologia em semicondutores, voltadas para a indústria eletrônica. O portfólio inclui desde circuitos integrados de memória com encapsulamento multi-chip, módulos de memória de alta capacidade, SSDs (solid state drives), até dispositivos de comunicação sem fio voltados para o mercado IoT (Internet das coisas).

Localizada na Zona Franca de Manaus, a Hana Electronics conta com a expertise tecnológica de sua matriz Hana Micron Inc, reconhecida como parceira e prestadora de serviços de encapsulamento e teste de semicondutores, com sede na Coreia do Sul e filiais nos Estados Unidos e Vietnã. Saiba mais: https://www.hanaelectronics.com.br/