Cetam inicia aulas presenciais na capital e interior do Amazonas

O Governo do Estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), deu início, nesta terça-feira (22/03), às aulas presenciais de cursos técnicos e especializações técnicas, na capital e em 54 cidades do interior.

Mais de 7 mil alunos conquistaram vaga no processo seletivo realizado no final de 2021 e, agora, estão dando o pontapé inicial rumo à carreira dos sonhos ou buscando um recomeço. É o caso de Jaqueline Nery, que ingressou no curso técnico em Enfermagem para dar uma guinada na vida.

“Sou formada e pós-graduada em Serviço Social, com duas MBAs. Mas o mercado de trabalho não está acessível e o que está dando retorno são as áreas de educação e saúde. Quero mudar de vida e tenho altas expectativas com o curso de Enfermagem”, ressaltou Jaqueline, que mora no bairro Cidade Nova, zona Norte. Ela está estudando na Escola de Formação Profissional Enfermeira Sanitarista Francisca Saavedra, unidade do Cetam localizada na Colônia Oliveira Machado, zona Sul.

A aluna Ana Paula do Anjos, 19, moradora do bairro Redenção, zona Oeste de Manaus, ingressou no curso Técnico em Estética. Ela conta que escolheu o segmento por ver um mercado de trabalho promissor e, também, ser um sonho antigo atuar nessa área da beleza. “É uma profissão que gostaria de seguir. Quero trabalhar com estética”, disse a aluna, que já cursou Informática Básica e Avançada pelo Cetam.

Ana Paula não escondia a felicidade pela vaga garantida na Escola Estelio Dalison, unidade no bairro de São Jorge, zona Oeste de Manaus. “Acho que embelezamento é fundamental para a autoestima das mulheres e me identifico muito com o curso”, destacou.

Gratidão

O sentimento de gratidão ao Governo do Amazonas era visível na maioria dos alunos, satisfeitos pelo ensino de qualidade e totalmente gratuito que terão durante 1 ano e meio e a 2 anos, até conquistarem o diploma de conclusão de curso.

A diretora acadêmica do Cetam na capital, professora Rita Mara Garcia, representando o diretor-presidente da instituição, o Prof. Dr. José Augusto de Melo Neto, visitou as quatro unidades do Cetam em Manaus, na manhã desta terça.

Ela foi dar as boas-vindas aos novos alunos e dizer da satisfação do Cetam em contribuir para a qualificação profissional de todos. A primeira parada foi no Estelio Dalison, seguida da escola Saavedra, Unidade Galileia e Instituto Benjamin Constant (IBC).

* Com informações da assessoria de imprensa