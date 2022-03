Estudantes da rede estadual de ensino são destaque na Olimpíada Amazonense de Química

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Vinte estudantes da rede estadual de ensino foram destaque na etapa estadual unificada da Olimpíada Amazonense de Química (OAMQ). Divididos em três modalidades, os estudantes receberam oito medalhas entre ouro, prata, bronze, além de 12 menções honrosas. A competição busca descobrir jovens com talento e aptidão para o estudo da Química, estimulando a curiosidade científica e incentivando-os a se tornarem futuros profissionais da área.

A disputa, que é voltada para estudantes da educação básica, é promovida anualmente pelo Departamento de Química e Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Em Manaus, os alunos Lucas Gabriel dos Anjos e Rafael Paixão, da Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Senador Petrônio Portella, conquistaram as medalhas de prata e bronze na modalidade A (9º ano e 1ª série) da Olimpíada, respectivamente.

Já na modalidade B (2ª série do Ensino Médio), as alunas Raphaela Barros, da Escola Estadual (EE) Waldocke Fricke de Lyra, e Gabrielle Cristiny da Silva Saif, da EETI Marcantonio Villaça II, receberam as medalhas de prata e bronze.

Para a secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, o Amazonas entrou no circuito das competições escolares. “O reconhecimento mostra que a determinação do governador Wilson Lima, de incentivar as participações, está dando bons resultados. Quando recebemos notícias como estas, temos certeza de que todo o trabalho pedagógico está no caminho certo”, ressaltou.

Interior – No interior, o município de Parintins (369 quilômetros distante da capital) foi o que mais se destacou na disputa. Os estudantes premiados são Larissa Paiva, medalha de ouro; Ronan Campos de Oliveira Júnior, medalha de prata; Sofinias dos Santos Mikilis, medalha de bronze; e Eduardo Batista Guimarães Filho, medalha de bronze. Os quatro são da EE Sen. João Bosco.

Menção honrosa – Além das medalhas conquistadas, os alunos também foram agraciados com menções honrosas, são eles:

• José Mateus de Souza Lima – EETI Petrônio Portella

• Nina de Castro Galvão – EETI Petrônio Portella

• Sabrina Paes Araújo – EE Antenor Sarmento Pessoa

• Lorena Soares de Lima – EETI Petrônio Portella

• Thassio Pacheco Ribeiro Vieira – Colégio Nossa Senhora do Carmo (Parintins)

• Vitória Magalhães Andrade – EE Sen. João Bosco (Parintins)

• Arthur de Melo da Silva – EETI Gláucio Gonçalves (Parintins)

• Tais Lopes Tavares – EE Sen. João Bosco (Parintins)

• Michele Moutinho Pereira – EE Sen. João Bosco (Parintins)

• Taissa de Castro da Paz – EE Sen. João Bosco (Parintins)

• Maria Eduarda Souza dos Santos – EE Sen. João Bosco (Parintins)

• Ruan Souza da Silva – EE Sen. João Bosco (Parintins)

* Com informações da assessoria de imprensa