Estudantes da rede pública de ensino podem se inscrever no programa “Parlamento Jovem Brasileiro”

Estimular o entendimento dos estudantes no processo democrático, por meio de uma imersão nas atividades ocorridas na Câmara dos Deputados, esse é o objetivo do programa “Parlamento Jovem Brasileiro” (PJB), que está com inscrições abertas para a fase regional até o dia 30 de junho. Podem participar os estudantes de toda a rede pública de ensino, de 16 a 22 anos, incluindo os alunos da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O formulário de inscrição para a primeira fase do programa Parlamento Jovem Brasileiro pode ser acessado por meio do link https://bit.ly/inscricoesPJB.

Reformulada, a 18ª edição do PJB será realizada com uma dinâmica diferente dos anos anteriores. Assim, com o tema “O que é importante você mudar na educação?”, os alunos selecionados na fase regional montarão um discurso baseado no estudo de políticas públicas da sua região. Anteriormente, os qualificados precisavam arquitetar um Projeto de Lei (PL) sobre o tema da edição em vigor.

“Os nossos estudantes possuem a capacidade de preparar alternativas pensando em políticas públicas. Esse protagonismo de divulgação e de luta pela classe estudantil é uma das características do alunado que participa do programa. O PJB é um exercício de cidadania”, declarou o coordenador do PJB, na Secretaria de Educação, Antônio Menezes.

A seleção dos alunos inscritos na primeira etapa do certame acontecerá no dia 4 de julho, por meio de sorteio. O Amazonas tem direito a 40 vagas. A primeira ação dos discentes selecionados será na Eleve, uma plataforma educacional on-line da Câmara dos Deputados. Na oportunidade, eles participarão de debates on-line com estudantes de todo o país.

Cronograma

No dia 4 de outubro, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar vai divulgar os quatro alunos classificados para a etapa estadual. Os estudantes gravarão um vídeo, com o seu discurso construído durante a primeira etapa.

No dia 14 de novembro, a Secretaria de Educação apresenta o resultado do aluno vencedor, que representará o estado na etapa nacional, em Brasília, entre os dias 5 e 7 de dezembro.

Os docentes que auxiliarem os estudantes nas fases regionais e estaduais também irão à Brasília em caso de classificação.

Histórico

O Amazonas conta com mais de 1,3 mil inscrições durante as edições do PJB, participando de todas até o momento. Escolas da capital e do interior participam do programa, com ideias inovadoras. É o caso de Denis Freitas, ex-aluno da Escola Estadual (EE) Anselmo Jacob, em Manaquiri (distante 60 quilômetros de Manaus). Em 2008, Denis foi eleito presidente do PJB daquela edição, vencendo a etapa nacional.

Em 2018, o estudante Rodrigo Braga também ganhou destaque no programa. À época aluno da EE André Vidal Araújo, na zona norte de Manaus, Rodrigo, que é deficiente auditivo, apresentou um PL sobre a implementação de cursos profissionalizantes de idiomas, como inglês, espanhol e francês, adaptados para deficientes auditivos.

“Queremos usufruir do mesmo direito que vocês, ouvintes, têm; como ir para outros países e poder se comunicar e se qualificar. É difícil querer ir para os Estados Unidos aprender inglês e ter a barreira comunicacional. Eu, como surdo, quero que vocês possam votar a favor da acessibilidade e mostrar que vocês são iguais a mim. Eu sou igual a vocês”, afirmou Rodrigo, na tribuna da Câmara dos Deputados, na ocasião.

O Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) também é um dos idealizadores do programa Parlamento Jovem Brasileiro.

Redação AM POST