Alunos da Escola Estadual (EE) Eliana Socorro Pacheco Braga e Escola Estadual Marcantonio Vilaça II (CMPM II), na zona norte de Manaus, conquistaram medalhas de ouro na Olimpíada Internacional Mathématiques Sans Frontières 2023 (OMSF), organizada pela Association Mathématiques Sans Frontières, com sede em Strasbourg, na França.

A competição também premiou seis equipes com medalha de prata e outras duas com bronze. As unidades que também tiveram alunos medalhistas foram EE Ten. Cel. Cândido José Mariano; EE Waldocke Fricke de Lyra e, novamente, o CMPM II. Estudantes da Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Maria do Céu Vaz d’Oliveira e EETI Gilberto Mestrinho Raposo receberam menções honrosas.

A OMSF é uma competição internacional, em equipes, que tem por objetivo aproximar os países estrangeiros por meio do estudo da matemática, promover o interesse pela disciplina e o uso de outros idiomas nas soluções de problemas desta ciência.

Professora na EE Eliana Socorro Pacheco Braga, Meive Thays Miranda, afirmou que ficou emocionada ao saber da premiação.

“Na competição, as equipes concorrem entre si na própria escola e com escolas de todos os municípios e estados do Brasil e exterior. Eu confesso que eu ainda não acredito. Estou muito emocionada e ao mesmo tempo sem acreditar que nós conseguimos”, destacou a professora Meive.

OMSF

A olimpíada possui única fase e foi realizada em um horário escolhido pelo professor, no período de 22 a 29 de maio, na própria escola, em formato presencial e remoto.

As provas foram dissertativas e resolvidas sem auxílio do professor nos três níveis: Básico (estudantes do 4º ao 6º ano do Ensino Fundamental 1), Júnior (para estudantes do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2) e Sênior, para todas as séries do Ensino Médio.

“Foi um grande desafio. Achamos uma ótima oportunidade para buscar reconhecimento para o nosso estado e nossa escola. Nos dedicamos e nos esforçamos bastante. É uma grande honra trazer essa medalha de ouro para o nosso estado”, afirmou a estudante da 2ª série, da EE Eliana Socorro Pacheco Braga, Gláucia de Souza.

