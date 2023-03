Inscrições abertas para a 18ª Olimpíada de Matemática das escolas públicas

Redação AM POST

Estão abertas as inscrições para a 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). A Olimpíada é voltada aos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e aos estudantes do Ensino Médio. As escolas públicas interessadas em participar da disputa deverão realizar a inscrição exclusivamente no site da OBMEP, no endereço www.obmep.org.br, até o dia 17 de março.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a OBMEP tem o objetivo de proporcionar ao aluno o exercício do raciocínio lógico-matemático, como explicou Nilo Sena, professor de Matemática e técnico na Gerência de Ensino Regular da Secretaria de Educação.

“Essa prova tem questões diferentes do que o aluno está habituado a resolver na sala de aula. A maior parte dos problemas envolve o uso do raciocínio lógico. Por isso, é importante que professores e alunos se preparem para a realização, e resolver os exercícios das edições anteriores é sempre interessante”, aponta o docente.

A OBMEP também serve como preparação para outras provas importantes que acontecerão durante o ano letivo, salienta Nilo Sena.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O aluno que consegue resolver uma questão da OBMEP também vai ter bons resultados no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) e no Sadeam (Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas), por exemplo. O nível da olimpíada está acima, então ela pode servir como bons indicadores”, assinala o professor.

Inscrição

Cada escola indicará, no momento da inscrição, o número total de estudantes inscritos por cada nível. A alteração na inscrição, como a mudança no número de participantes e correção de dados cadastrais, será permitida apenas durante o período de inscrição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para viabilização da inscrição, a escola deverá informar o respectivo código MEC/Inep, o qual será considerado como o número de identificação junto à OBMEP em todo o processo.

O login da escola, para acesso ao sistema, será sempre o código MEC/Inep e a senha será aquela cadastrada pela escola no ato do processo de inscrição. Essas informações deverão ser utilizadas para acesso ao sistema em todas as etapas da 18ª OBMEP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Olimpíada é dividida em duas fases. A primeira fase acontecerá em 30 de maio, com 20 questões objetivas. Já a segunda fase será realizada no dia 7 de outubro para os participantes classificados na primeira fase, contando com 6 questões discursivas. A divulgação dos aprovados para a segunda etapa será feita em 2 de agosto, e a divulgação dos premiados em 20 de dezembro.