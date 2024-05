Inscrições para especialização em Odontopediatria na UEA estão abertas até 17 de maio

As inscrições para a especialização em Odontopediatria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) seguem até o dia 17 de maio. No total, são disponibilizadas 12 vagas, com inscrição a ser realizada, exclusivamente, via e-mail ([email protected]), conforme o item 4 do edital.

Podem participar do curso portadores de diploma de graduação que pretendam atuar na área de Odontopediatria, por meio da realização de atendimento odontológico em bebês, crianças e adolescentes, englobando não apenas os aspectos curativos mas, principalmente, com enfoque educativo-preventivo, abordando conceitos e técnicas em todas as áreas da Clínica Odontopediátrica. Os interessados que residem fora de Manaus devem encaminhar a inscrição pelos Correios, sendo recebida até o prazo final.

O curso terá a previsão de início no dia 18 de junho de 2024, e término em 23 de maio de 2026. As aulas acontecerão nas quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, na Escola Superior de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas, localizada na avenida Carvalho Leal, 1.777, Cachoeirinha. Dúvidas e informações podem ser retiradas por meio do telefone: (92) 3878-4364.

Processo seletivo

O processo seletivo será realizado em Manaus, por meio de uma prova teórica, onde o candidato será avaliado quanto ao conhecimento em Odontopediatria. A prova será no dia 24 de maio, das 9h às 12h, no 6º andar da Policlínica Odontológica da UEA.

Link do edital: https://selecao2.uea.edu.br/?dest=info&selecao=10072.

