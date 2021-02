Matrículas 2021: site registra mais de 34 mil matrículas nas primeiras 15 horas após a liberação do sistema

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Até às 15h desta segunda-feira (08/02), o site Matrículas Amazonas, provido pela empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), contabilizou mais de 34 mil solicitações de reserva de vaga, sendo 20.994 da rede municipal de Manaus e 13.635 da rede estadual. Os dados são obtidos das bases de dados do sistema de matrícula, que atende de forma simultânea o Estado e o Município.

Continua depois da Publicidade

Segundo o diretor-presidente da Prodam, Lincoln Nunes da Silva, na primeira hora em que o sistema foi automaticamente liberado para acesso, foram registradas mais de 8 mil reservas de vagas. ” Durante o período da madrugada, o site alcançou um pico de 6 mil acessos simultâneos, sem que nenhuma variação fosse sentida por nossos usuários. Foi um processo extremamente tranquilo, não sendo verificada nenhuma intercorrência até o momento”, afirmou o diretor-presidente da Prodam.

Estatísticas – Até às 15h desta segunda-feira, o site de matrículas teve mais de 70 mil acessos, sendo a grande maioria, 85,86%, realizada via smartphone. Do total de 13.635 reservas para vagas estaduais, a maioria foi para as escolas de ensino regular (12.049), seguidas das de tempo integral (962) e das escolas militares (512), além de outras categorias. As escolas que mais receberam solicitações de matrículas foram: Escola Estadual Ruth Prestes, Escola Estadual Gilberto Mestrinho e Escola Estadual Santo Agostinho.

Em relação às escolas municipais, do total de 20.994 reservas realizadas, a maioria (13.388) foi para alunos que ingressarão na pré-escola. E as instituições de ensino que mais registraram solicitações de matrículas foram a Escola Municipal Zilda Arns, CMEI Rossana Gadelha e CMEI Padre Luis Ruas.

Continua depois da Publicidade

Calendário – O período para as solicitações de reserva de vaga, na rede pública de ensino estadual e municipal de Manaus, está disponível no site www.matriculas.am.gov.br, até o dia 12/2/2021. O Governo do Estado implantou a Central de Atendimento de Matrículas para atender estudantes: sem documentação ou com documentação incompleta; e pessoas que não têm acesso à internet.

Pais e responsáveis que se encaixem nesses três grupos poderão ligar para o número 0800-434-4040, de segunda (08/02) até a sexta-feira (12/02), das 7h às 19h, para realizar a matrícula dos seus filhos, em escolas das redes estadual e municipal.

Continua depois da Publicidade

*Com informação da Assessoria de Imprensa