Matrículas de novos alunos na rede pública do Amazonas começam amanhã

Redação AM POST

Nesta segunda-feira (17/01) iniciam as inscrições para as matrículas dos novos alunos que vão ingressar na rede pública, em todas as modalidades de ensino. O período para fazer a matrícula segue até a terça-feira (18/01), e o procedimento pode ser realizado pelo site matriculas.am.gov.br ou presencialmente, em qualquer escola da rede pública estadual ou municipal.

Os novos alunos são aqueles que estão vindo pela primeira vez para a rede pública de ensino, ou seja, que eram estudantes da rede particular, federal, de outro estado ou da rede municipal do interior do estado. Os candidatos que se encaixam nessas situações deverão fazer a matrícula neste período.

Para confirmar a matrícula na escola solicitada, será dado o prazo de três dias úteis, a contar da data em que foi realizada a reserva, para apresentação da documentação de maneira presencial, conforme orientações que estarão especificadas no site de matrículas.

Os documentos solicitados para matrículas são:

• comprovante de escolaridade original;

• guia de transferência (caso o candidato venha da rede particular, federal, de outro estado ou da rede municipal do interior do estado);

• histórico escolar ou declaração de transferência com validade de 30 dias;

• certidão de nascimento (original e cópia);

• CPF e RG (original e cópia) do responsável pelo aluno menor de 18 anos;

• comprovante de residência (cópia do último mês que anteceder a matrícula);

• cartão de vacinação (cópia); e

• duas fotos 3X4 recentes do aluno e documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula.

Retardatários – Aqueles alunos que perderem todos os prazos, tanto nos casos de matrícula como nos casos de transferência, poderão fazer os procedimentos que precisam, exclusivamente, na quarta-feira (19/01).

Para esse público, o atendimento também será via site matriculas.am.gov.br ou em qualquer escola da rede pública estadual e municipal.

* Com informações da assessoria de imprensa