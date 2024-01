MEC adia divulgação do resultado do Sisu para quarta-feira (31)

O Ministério da Educação (MEC) adiou a divulgação do resultado dos selecionados na primeira chamada do processo seletivo de 2024 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para esta quarta-feira (31). O horário ainda não foi confirmado. A divulgação estava anunciada para ocorrer nesta terça-feira (30), mas “problemas técnicos no sistema” impediram que isso ocorresse.

“A Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Educação (MEC), área responsável pela operacionalização do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), identificou problemas técnicos no sistema e reiniciou os protocolos de homologação, adiando a divulgação dos resultados definitivos do Sisu 2024 para esta quarta-feira, 31 de janeiro, em horário a ser informado”, explicou o MEC, em nota.

O Sisu é um sistema eletrônico gerenciado pelo MEC para as vagas ofertadas nas instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil. O sistema realiza a seleção dos alunos com base na média da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), considerando o limite das vagas oferecidas, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as preferências dos candidatos inscritos e o perfil socioeconômico para a Lei de Cotas.

A lista considera o limite da oferta das vagas por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos e o perfil socioeconômico para Lei de Cotas. Neste ano, são ofertadas 264.360 vagas, distribuídas entre as 127 instituições de ensino superior participantes do programa.

Agência Brasil