MP faz visitas técnicas em escolas para retorno das aulas em Manicoré

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da Promotoria de Justiça de Manicoré, realizou visitas técnicas nas escolas estaduais Pedro Aguirre, GM-3 Maria Sá Mota e CETI Arindal Vinicius da Fonseca Reis, com intuito de verificar se estas estavam cumprindo o protocolo de saúde indicado pela Secretaria de Educação e Desporto do Estado do Amazonas. Tal medida foi tomada pelo Promotor de Justiça Vinícius Ribeiro de Souza, após tomar conhecimento de que dia 26 de outubro de 2020, supostamente, ocorreria a volta às aulas dos colégios estaduais referentes ao ensino médio na cidade.

“Em síntese, verifiquei que as escolas não cumprem o protocolo da SEDUC em sua totalidade, faltando algumas adaptações, a exemplo da construção de pias indicadas no protocolo, recipientes de álcool em gel em locais estratégicos e distanciamento de cadeiras”, explicou o Promotor.

Continua depois da Publicidade

Em algumas escolas, além de não seguirem o protocolo, apresentam alguns problemas em sua estrutura, como falhas no piso, falta de adaptação necessária para alunos portadores de necessidades especiais e problemas com estrutura. Uma nova visita será agendada para caso haja nova indicação de data para o retorno às aulas com o objetivo de verificar se as adaptações foram concluídas com sucesso.

* Com informações da Assessoria de Imprensa