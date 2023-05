Nenhuma universidade brasileira figura entre as 100 melhores universidades do mundo. Na lista divulgada nesta terça-feira, 16, pelo projeto World University Rankings, a mais bem avaliada do país, a Universidade de São Paulo (USP), aparece somente na 109ª posição.

Para a classificação, a equipe do ranking levou em consideração quatro indicadores: o sucesso acadêmico de ex-alunos, pesquisas realizadas, distinções dos professores e empregabilidade. A partir desses pontos, as dez primeiras colocações ficaram com universidades dos Estados Unidos

(8) e do Reino Unido (2). O World University Rankings é atualizado anualmente.

Ao todo, 55 universidades brasileiras — entre públicas e particulares — aparecem entre as duas mil melhores. Melhor entre as nacionais, a USP aparece com 81,5 pontos (numa escala que vai de zero a cem). Também baseada no Estado de São Paulo, a Universidade de Campinas (Unicamp) é a segunda colocada entre as brasileiras, com 76,2 pontos e na 344ª posição, mas ainda sim nenhuma universidade brasileira figura entre as 100 melhores universidades do mundo.

Redação AM POST