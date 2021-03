Postos de matrículas da rede estadual seguem abertos até esta quinta-feira (11/03)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Os postos de matrículas abertos pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto para atender os alunos que perderam os prazos dos procedimentos, realizados em fevereiro, seguem abertos até esta quinta-feira (11/03). No interior, os postos de apoio funcionarão nas coordenadorias regionais de Educação (CREs). O serviço estará disponível para todas as modalidades de ensino e também pelo link: www.matriculas.am.gov.br.

Em Manaus, são sete postos, um em cada Coordenadoria Distrital de Educação (CDE): CEJA Paulo Freire, Escola Estadual (EE) Diana Pinheiro, CEJA Agenor Ferreira, EE Antônio Encarnação, Centro Cultural Thiago de Mello, EE Ruth Prestes e EE Roberto dos Santos Vieira. O horário de funcionamento é de 8h às 17h.

A secretaria seguirá com o seu Portal de Matrículas aberto, no link www.matriculas.am.gov.br, para os alunos que possuem a documentação necessária completa e acesso à internet. A pasta reforça que, durante o atendimento presencial, deverão ser cumpridas todas as orientações de segurança em saúde, como o uso obrigatório de máscara e o respeito ao distanciamento social.

“Tivemos muitos atendimentos nos nossos postos, no nosso primeiro dia de atendimento presencial. Tudo muito bem organizado, com as pessoas seguindo os protocolos de segurança, usando máscaras e conseguindo resolver as matrículas, transferências e tudo o mais que precisavam e não tinham conseguido antes”, avalia a secretária executiva adjunta da Capital, Arlete Mendonça.

Sebastião Hugo foi um dos atendidos neste primeiro dia, no Centro Cultural Thiago de Melo. “As pessoas que atenderam foram muito gentis, foi rápido, achei muito bom. Eu vou fazer a EJA e, futuramente, fazer uma faculdade”, diz o estudante.

Portal de Matrículas – Aqueles que optarem por realizar o procedimento de maneira on-line devem fazer antes um cadastro, também disponível no Portal de Matrículas. Esta etapa é essencial para que o estudante consiga ser matriculado em uma unidade da rede estadual.

Confira o endereço das escolas que estão funcionando como postos de matrícula, em Manaus:

• CEJA Paulo Freire: Avenida Novo Airão, 60, Centro

• Escola Estadual (EE) Diana Pinheiro: Avenida Presidente Kennedy, s/nº, Educandos

• CEJA Agenor Ferreira: Rua Caiana, 375, Aleixo

• EE Antônio Encarnação: Avenida Laguna, 211, Lírio do Vale

• Centro Cultural Thiago de Mello: Avenida Autaz Mirim, 9.018, Novo Aleixo

• EE Ruth Prestes: Avenida Noel Nutels, 51, Cidade Nova 1

• EE Roberto dos Santos Vieira: Avenida Margarita, Quadra 160, s/nº, Nova Cidade

