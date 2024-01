Projeto oferta bolsas para curso de inglês destinadas a alunos do 1ª ano do Ensino Médio no Amazonas

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, em parceria com o Instituto Cultural Brasil – Estados Unidos (Icbeu), divulgou o edital do projeto “Jovem Bilíngue”, que ofertará 1 mil bolsas de estudos na instituição para o curso de Língua Inglesa. As inscrições estarão abertas de 26 a 31 de janeiro, e serão feitas no formato on-line, via aplicativo Sasi.

Mais informações e o edital do processo poderão ser acessados pelo link. O projeto é voltado, exclusivamente, a alunos da 1ª série do Ensino Médio Regular da rede estadual de ensino da capital. De acordo com a secretária de educação, Arlete Mendonça, o edital ofertará 1 mil vagas para os alunos da rede e todo o processo, da inscrição até a realização do curso, será gratuito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Esta é uma iniciativa inédita firmada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Educação, com uma escola de idiomas voltada para o desenvolvimento e qualificação dos nossos alunos. Certamente, essa parceria resultará em um diferencial na formação e no futuro profissional de nossos estudantes”, destacou a secretária.

Jovem Bilíngue

O projeto Jovem Bilíngue tem duração de três anos. As aulas serão realizadas uma vez na semana, no contraturno do horário escolar dos alunos selecionados. Para concorrer a uma vaga do projeto, os alunos deverão atender aos requisitos básicos previstos no edital, entre os quais, ter idade mínima de 14 anos e estar cursando a 1ª série do Ensino Médio Regular.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As vagas serão preenchidas seguindo os percentuais:

60% para os que possuem Cadastro Único (CadÚnico); 40% para ampla concorrência, dentre as quais, neste número, 20% será destinada aos alunos com deficiência.

Caso não haja candidatos classificados suficientes para atender às vagas destinadas aos candidatos com inscrição no CadÚnico e PCDs, estas vagas serão remanejadas automaticamente para Candidatos-Geral que atendam os requisitos do edital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre a inscrição

Para concorrer a uma das vagas do edital, pais ou responsáveis deverão preencher o formulário, on-line, no período de 26 a 31 de janeiro, no aplicativo Sasi, inserindo os itens obrigatórios e os documentos comprobatórios, como comprovante de escolaridade, e auto-declarações, conforme especificados no edital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A homologação das inscrições acontece no dia 19 de fevereiro, enquanto o resultado final das mesmas, após período de recursos, será no dia 4 de março. As matrículas, que iniciam no dia 5 de março e seguem até o dia 8 do mesmo mês, também deverão ser realizadas de forma on-line em link a ser divulgado pela Secretaria de Educação e Icbeu. A aula inaugural tem início previsto para o dia 11 de março

Redação AM POST