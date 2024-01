ProUni-2024 aumenta vagas para os cursos de Direito e Medicina

O Programa Universidade para Todos (ProUni) anunciou o primeiro edital de 2024, trazendo uma boa notícia para os interessados nos cursos de Direito e Medicina. O programa federal, que oferece bolsas a estudantes de baixa renda em instituições privadas de ensino superior, divulgou o edital geral do processo seletivo nesta quarta-feira (17).

A principal novidade é o aumento no número de vagas para os cursos de Direito e Medicina, uma medida que visa acomodar mais bolsistas do ProUni nessas graduações em todo o país. Essa decisão foi autorizada em dezembro passado e tem o intuito de proporcionar mais oportunidades para estudantes de baixa renda ingressarem nessas carreiras tão concorridas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O período de inscrição para o ProUni 2024 está previsto para ocorrer de 29 de janeiro a 1º de fevereiro, através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os resultados serão divulgados em duas chamadas, a primeira em 6 de fevereiro e a segunda em 27 do mesmo mês.

O Ministério da Educação (MEC) informou que as informações detalhadas sobre a oferta de bolsas, incluindo curso, turno, instituição e local de oferta, estarão disponíveis na página do ProUni na sexta-feira (19).

Os critérios para participar do processo seletivo incluem ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições de 2022 ou 2023, obtendo nota igual ou superior a 450 pontos na média das cinco provas do Enem e não ter participado como treineiro. Além disso, é necessário atender a condições específicas, como ser pessoa com deficiência, ser professor da rede pública, ter cursado o ensino médio em escola pública, entre outras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A renda familiar é um critério essencial para a inscrição, e a comprovação deve ser feita no momento da inscrição e na matrícula na instituição privada de ensino superior. A bolsa de estudo integral é destinada a quem tem renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa, enquanto a bolsa parcial requer uma renda mensal não superior a três salários mínimos por pessoa da família.

O ProUni reforça seu compromisso em promover o acesso à educação superior para estudantes de baixa renda, proporcionando oportunidades de formação em diversas áreas do conhecimento.