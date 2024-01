Resultado de selecionados na primeira chamada do Sisu sai nesta terça-feira (30)

O Ministério da Educação (MEC) divulga nesta terça-feira (30) o resultado dos selecionados na primeira chamada do processo seletivo de 2024 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Ao todo, há 264.360 vagas disponíveis, distribuídas em 127 instituições de ensino superior que participam do programa.

As inscrições foram realizadas entre 22 e 25 de janeiro, e as matrículas ocorrem de 1º a 7 de fevereiro. Entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro, estudantes não selecionados podem manifestar interesse em participar da lista de espera.

O Sisu é um sistema eletrônico gerido pelo MEC para as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil. O sistema executa a seleção dos estudantes com base na média da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos e o perfil socioeconômico para Lei de Cotas.

Agência Brasil