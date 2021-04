Resultado do Sisu será divulgado hoje; Matrículas começam dia 19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Quem se inscreveu no Sisu, já pode ficar de olho no site do programa, porque o resultado sai nesta sexta-feira (16). Importante já garantir a documentação necessária para se matricular nas instituições, porque os aprovados já devem se matricular na próxima semana, entre 19 e 23 de abril.

O resultado desta sexta é para o preenchimento de mais de 206 mil vagas, em 109 instituições públicas de graduação.

Importante destacar que esta primeira edição do Sisu desse ano vai ter somente uma chamada. Mas haverá uma lista de espera para quem não conseguiu a vaga. Por isso, é preciso ficar atento para, na próxima semana, período de matrícula, também manifestar no portal do Sisu o interesse em um dos cursos escolhidos para concorrer. Mas, só fica na lista de espera quem não foi aprovado na chamada regular. Quem foi aprovado e não se matricular, perde a vaga e a chance de ir para a lista de espera.

Lembrando que o Sisu, o Sistema de Seleção Unificada é um processo seletivo exclusivo para acesso a universidades públicas de todo o país. Para se inscrever é preciso ter realizado o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. As vagas do Sisu são disponibilizadas por semestre, por meio do sistema que calcula as notas do Enem.