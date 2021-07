Secretaria de Educação abre vagas do Provão Eletrônico para pessoas com deficiências em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

As Pessoas com Deficiência (PcDs), alunas ou não da rede pública estadual poderão fazer o Provão Eletrônico, que abrirá as inscrições na segunda-feira (26/07) especificamente para este público. Pessoas com deficiências físicas; auditivas e surdez; cegueira; baixa visão; deficiência intelectual e deficiências múltiplas deverão fazer a inscrição e agendamento presencialmente, na Escola Estadual de Atendimento Específico Mayara Redman, na zona centro-sul de Manaus.

Esta é a segunda vez que o Provão Eletrônico atende a este público. A gerente do Atendimento Educacional Específico da Diversidade (Gaeed), da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Kátia Menezes, explica que o atendimento precisa ser presencial, pois os candidatos serão agendados conforme as necessidades.

“Todos os dias nós temos um quantitativo de vagas para o laboratório e faremos o atendimento daquela especificidade, por isso as inscrições presenciais. A gente pede a compreensão, porque precisarão ir até lá para fazer o agendamento, mas é necessário para fazer esse cronograma”, reforça Menezes.

Os alunos da Educação Especial que cursam o Ensino Fundamental, com 15 anos completos, poderão fazer as provas para concluir esta etapa; assim como os alunos com 18 anos completos poderão fazer as provas para concluir o Ensino Médio.

As inscrições no Provão Eletrônico seguem até a sexta-feira (30/07). As provas serão aplicadas de 2 de agosto a 30 de setembro, sendo 16 candidatos por dia e oito por turno. No ato da inscrição, será verificado com o candidato ou representante dele, a necessidade de intérprete de Libras, material adaptado ou atendimento especializado.

A EE Mayara Redman está localizada na avenida jornalista Umberto Calderaro, 903 B, bairro Adrianópolis. O atendimento é das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

