Senadores aprovam MP que autoriza renegociação de dívidas do Fies

Agência Brasil

Senadores aprovaram a medida provisória que autoriza a renegociação de dividas para estudantes do Fies. O texto já passou pela Câmara e agora segue para sanção presidencial.

Continua depois da Publicidade

O desconto pode chegar a 77% do valor total negociado, mas para estudantes que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais o desconto pode ser de até 99% do valor da dívida.

O relator, senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, disse que a proposta beneficia os estudantes que também foram afetados pela crise.

O desconto aprovado é oferecido aos estudantes que tenham assinado contratos até o segundo semestre de 2017 e que estejam com débitos vencidos e não pagos até sua publicação.

Continua depois da Publicidade

O parcelamento pode ser feito em até 150 meses, com redução de 100% dos encargos moratórios.

A renegociação de dívidas do Fies pode atender mais de um milhão de estudantes, que representam contratos no valor de R$ 35 bilhões, segundo números do Ministério da Educação.