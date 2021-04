UEA abre inscrição para Processo Seletivo de Professor Temporário

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Tendo em vista o atendimento da necessidade temporária de interesse público, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga a abertura das inscrições, no período de 23 de abril a 6 de maio de 2021, para Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado a selecionar docentes na categoria de Professor Temporário.

Continua depois da Publicidade

A iniciativa visa atender as necessidades dos seguintes cursos: Licenciatura em Computação e Engenharia da Computação, da Escola Superior de Tecnologia (EST); Música, da Escola Superior de Artes e Turismo (Esat); Letras, do Centro de Estudos Superiores de Tefé (Cest); e Pedagogia, do Centro de Estudos Superiores de Parintins (Cesp).

Os editais podem ser acessados por meio do endereço eletrônico https://selecao1.uea.edu.br/?dest=lista&area=2.

* Com informações da assessoria de imprensa