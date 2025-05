Homem é acusado de arremessar cachorro contra parede durante surto no Amazonas

Notícias do Amazonas – Um homem identificado como Elvis Dourado é suspeito de ter agredido violentamente um cachorro da própria família durante um surto ocorrido nesta quarta-feira (30/04), no município de Eirunepé, interior do Amazonas.

Segundo informações preliminares, Elvis teria apresentado um comportamento descontrolado dentro de casa e, em meio ao surto, arremessou o animal contra uma parede. Devido à força do impacto, o cachorro sofreu ferimentos e apresenta dificuldades para andar.

Moradores relataram indignação com a violência contra o animal, que teria sido vítima da fúria do tutor sem qualquer chance de defesa. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o surto.

O caso foi denunciado às autoridades locais e deve ser investigado pela Polícia Civil. A situação também pode configurar crime de maus-tratos a animais, previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), com pena que pode chegar a cinco anos de reclusão, além de multa.

O estado de saúde do animal segue sendo acompanhado por moradores da região, que cobram providências e responsabilização pelo ato de crueldade.

