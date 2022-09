A dois dias da votação, Roberto Cidade cumpre intensa agenda de campanha no interior do Estado

Redação AM POST

Candidato à reeleição, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), tem cumprido uma intensa agenda de campanha a dois dias das eleições gerais, no domingo (2/10). Na quinta-feira (29), o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), esteve em Novo Aripuanã, Humaitá e Manicoré e, nesta sexta-feira (30) em uma caminhada em Manacapuru.

“Só tenho a agradecer pelo carinho que tenho recebido da população e pela abertura das pessoas às minhas propostas. Sou um cabôco simples, que gosta e que trabalha muito para realizar aquilo que se propõe a fazer. Foi assim nos últimos 3 anos e 9 meses e, se Deus permitir, será assim nos próximos quatro anos. Peço que possam continuar confiando no nosso trabalho e que no domingo confirmem na urna o 44.555, Roberto Cidade. E confirma que é pra valer”, disse.

Nos munícipios, o candidato realizou caminhada, carreata e reuniões políticas. Moradora de Novo Aripuanã, Salete Costa, afirmou que ainda não tinha candidato para o parlamento estadual, mas que após participar de reunião política se decidiu por Roberto Cidade. “Estava em dúvida, mas depois de hoje me decidi e vou votar no Roberto Cidade. Vi que ele apresentou e aprovou muitas leis. Precisamos de parlamentares atuantes, chega daqueles que se elegem e quando chegam lá esquecem da população. Confio na atuação do Roberto Cidade e, com certeza, no domingo será 44.555”, afirmou.

Parlamentar em primeiro mandato, Roberto Cidade apresentou 263 projetos de lei (PLs), teve 107 leis sancionadas, fez o repasse de R$ 28 milhões por meio de emendas parlamentares, entre 2020 e 2022, para serem aplicadas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e fomento à produção rural.

Em Manicoré, Cidade foi recebido com grande festa e reforçou o compromisso de continuar defendendo as demandas da Região do Madeira. “Sou filho do Madeira. Desde pequeno subo e desço esse rio com meus pais, meus tios. e sempre me coloquei como representante dessa região. Peço a oportunidade de continuar sendo a voz do povo bacurau na Assembleia Legislativa, de ser esse representante que olha para o interior do nosso Estado com a mesma determinação e compromisso que olha para a capital. Falta pouco. Que Deus nos abençoe e nos confirme em um novo mandato”, falou.

Comerciante em Manicoré, Luiz Cardoso reafirmou o voto em Roberto Cidade. “Bacurau vota em bacurau. O Cidade é nosso irmão e no domingo eu e minha família iremos confirmar nossa escolha. Desejo que ele tenha muito sucesso, que realize um grande mandato e que volte aqui em Manicoré em breve para que possamos comemorar”, disse.

Manacapuru

Na Princesinha do Solimões, o candidato à reeleição realizou uma caminhada com apoiadores por algumas das principais ruas do município na manhã desta sexta-feira.

“É de porta em porta, olhando nos olhos das pessoas, conversando e apresentando nossas propostas que iremos legitimar nosso esforço de campanha. Sou grata pela receptividade das pessoas, pelo carinho. Isso tem sido um combustível para nós nessa reta final. Que aqueles que acreditam em nós possam ser multiplicadores das nossas propostas. Aqui é compromisso e trabalho pelo Amazonas”, reforçou.